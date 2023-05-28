الميراث جننه.. خمسيني يحرق أبواب شقق إخوته في الجيزة | تفاصيل صادمة

أشعل عامل خمسيني في الجيزة، النيران في أبواب منازل أشقائه وذلك بسبب خلافات بينهم على الميراث، في منطقة أوسيم.

عامل يحرق أبواب شقق إخوته في الجيزة

واقعة مأساوية ارتكبها عامل في العقد السادس من العمر، حيث نشبت بينه وبين أشقائه في الجيزة خلافات حول الميراث، ففكر في كيفية الانتقام منهم جميعا، فأشعل النيران في أبواب الوحدات السكنية الخاصة بهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أوسيم، أفاد بورود بلاغ من صاحب مزرعة وصاحب شركة تضمن قيام شقيقهما - عامل بالغ من العمر 50 عاما، بإشعال النيران في أبواب شقتيهما في أوسيم.

التحريات: خلافات بسبب الميراث

كما اتهم المتضررون شقيقهم، بقيامه بإشعال النيران في 3 أبواب خاصة بالوحدات السكنية التي يقطن بها أشقاؤهم الثلاثة الآخرين وفر هاربا وذلك بسبب خلافات بينهم جميعا على الميراث، قام على أثرها بإشعال النيران في الأبواب.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقلت فرق المباحث لفحص مواقع البلاغ وتحرير المحضر اللازم ومعاينة التلفيات في أبواب الوحدات السكنية.

ضبط المتهم بحرق أبواب شقق أشقائه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم - عامل بالغ من العمر 50 عاما، والمتهم بإضرام النيران في أبواب شقق أشقائه الخمسة بسبب خلافات أسرية بينهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، نشوب خلافات بين الأشقاء الستة وقيام أحدهم - المتهم - عامل وبالغ من العمر 50 عاما، بإشعال النيران في أبواب الشقق الخاص بهم، وقيام أشقائه صاحب شركة والآخر صاحب مزرعة بالإبلاغ عنه في قسم الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات في محضر أشقائه قرر بارتكابه الجريمة تفصيليا بسبب خلافات على الميراث، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة لاستكمال التحقيقات.