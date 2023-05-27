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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ادعى موته في خناقة.. كيف سقط الأب المتهم بإنهاء حياة إبنه في الجيزة؟

مسرح جريمة
مسرح جريمة

جريمة مأساوية إرتكبها حارس عقار خمسيني في الجيزة، حيث سطر نهاية حياة ابنه البالغ من العمر 18 عاما، بطعنه مستخدما آلة حادة بمنطقة الطالبية وذلك على أثر خلافات بينهما.

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القصة الكاملة لجريمة الأب في الطالبية

واقعة مقتل الإبن العاطل بدأت ببلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بورود إشارة من مستشفى الهرم تضمنت وصول عاطل بالغ من العمر 18 عاما جثة هامدة أثر تعرضه لطعنة في الصدر، ووفاته أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

بعد ورود البلاغ أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكشف ملابساتها، حيث شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث للوقوف على أسباب مقتل الشاب وتفاصيل الواقعة.

التحريات تكشف كذب رواية الأب

وبالإنتقال إلى المستشفى وإجراء المعاينة الأولية تبين أن المتوفي شاب بالغ من العمر 18 عاما - عاطل، ويقطن برفقة والده حارس العقار - 50 عاما، وبالتقابل مع والد المجني عليه قرر أمام فرق مباحث الجيزة، أن نجله أصيب في مشاجرة ولقى مصرعه أثر ذلك ولا يعلم بأي تفاصيل أو معلومات عن الواقعة.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم صحة رواية الأب، وبتضييق الخناق على الأخير تبين أنه وراء إرتكاب الواقعة وقيامه بقتل إبنه بعد التعدي عليه مستخدما آلة حادة.

ضبط الاب المتهم بقتل ابنه في الجيزة

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الإبن المتوفي كان دائم التعدي على والده، ويوم الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بمحاولة التعدي على والده إلا أن الأخير أستل آلة حادة وقام بالإعتداء على نجله وإنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهة الأب إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث قرر نشوب مشاجرة بينه وبين نجله المتوفي، حاول خلاله الأول التعدي عليه مستخدما حجر إلا أن الأب المتهم أستل سكينا وأستخدمه في الإعتداء عليه حتى أرداه قتيلا.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة التي قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

الجيزة الطالبية مديرية امن الجيزة جريمة أب حارس عقار

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