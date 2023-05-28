بينهم سيدة راودته عن نفسه.. تأجيل محاكمة قتلة الطبيب الثري بالتجمع الخامس

اجلت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 24 يونيو، لاستدعاء مجري التحريات.



أوضح أمر الإحالة، ان المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، أن المتهمتين الأوليين، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

الطبيب الثري

وكشف، أمر الإحالة، أن المتهمتين، قاموا بالاستعانة بباقي المتهمين، واستدرجوا المجني عليه، ضامريين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، وقامت المتهمة الثانية وراودته عن نفسه، وبعدها شلوا حركته وأنه حياته.