اركب زيرو .. أقل سعر سيارة أوتوماتيك في السوق المصري

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة "زيرو"، تعتمد على قدرات فنية ذات ناقل حركة أوتوماتيكي وبسعر مناسب، ولعل من ابرز السيارات المطروحة محليًا بهذه المواصفات، هي النسخة الماليزية بروتون ساجا الجديدة، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

مواصفات السيارة بروتون ساجا واحدث اسعارها في السوق المصري

بروتون ساجا

تضم بروتون ساجا تجهيزات عديدة تتضمن، وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و دعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وانذار مانع للسرقة، وقفل مركزي لجميع الابواب.

بروتون ساجا

وتحتوي السيارة بروتون ساجا على مكيف هواء، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، واضاءة نهارية LED، ومقود حركة متعدد الوظائف، وجنط رياضي 15 بوصة.

بروتون ساجا

وتستمد السيارة بروتون ساجا اوامر الانتقال عبر منظومة الدفع الامامي، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات، تتصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يضخ 95 حصانا، و 120 نيوتن/متر، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بروتون ساجا

اركب زيرو .. اقل سعر لسيارة أوتوماتيك في السوق المصري

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 430 ألف جنيه للفئة الاولى، ويصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات موديل 2022 إلى 465 ألف جنيه.