ارتفع 10 أضعاف العام الماضي.. 3 أسباب رئيسية وراء زيادة أسعار البصل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني، حيث زادات عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، إذ باع مزارعو البصل طن البصل العام الماضي بألف جنيه، ويباع حاليا في المتوسط بـ 10 آلاف جنيه.

ويرصد موقع "صدي البلد " أسباب ارتفاع أسعار البصل بالأسواق...



- العشوائية في الزراعة والتسويق هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل

- الإسراف في التصدير سوف يؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلية

- بسبب خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تقلصت المساحات المنزرعة من البصل



أسعار البصل بالأسواق

يباع طن البصل الابيض حاليا من 9 الاف جنيه إلى 11 الف جنيه في الغيط حسب جودة البصل ليباع الكيلو من 12 إلى 13 جنيها للمستهلكين بعدما وصل الايام الماضية الي 15 جنيها للمستهلك.

مكسب الفلاحين من زراعة البصل

زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 الف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا وطبقا لاسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 الف جنيه أما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.