رسميا.. كليتشدار أوغلو يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التركية

عقد المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، مؤتمرا صحفيا بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التركية أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار أوغلو: "حزين لأن تركيا تنتظر مشاكل كبيرة وكثيرة"، لافتا إلى أنه لن يقبل للأتراك أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة وشعب يرهق كاهله الأعباء الثقيلة.

واتهم كليتشدار أوغلو أردوغان بـ "الإساءة للانتخابات التركية"، مضيفا "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم، وحريصون على تحقيق حقوق الشعب التركي".

وأكد أوغلو "دافعت وعملت من أجل أن يعيش الشعب التركي مستقبلا أفضل، ودافعت عن حقوق الأتراك وهويتهم، وسأواصل القتال من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي ومن أجل الديمقراطية".

كما طلب كليتشدار أوغلو من مناصريه أن لا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية، لافتا إلى أننا رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة.

وتابع: "هذا أصعب اختبار انتخابي مررنا به وواجهنا الضغط والفبركة والتهديدات، وأتمنى منكم أن تدعمونا في نضالنا من أجل إحلال الديمقراطية في بلدنا".

وشكر زعيم المعارضة التركية الشباب والنساء، مضيفا "هم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديمقراطي، وأقدم الشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف الطاولة السداسية، كما أشكر أكثر من 25 مليون شخص صوتوا لي في الانتخابات".

وأضاف كليتشدار أوغلو، أن الشعب التركي حاول تغيير الحكم الديكتاتوري رغم كل الضغوط التي مورست عليه.