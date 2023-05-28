وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

أفادت وكالة أنكا التركية، أن المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو حصل على 50.13% حتى الآن، بينما حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.87%، وذلك بعد فرز 79% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية.

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الوقت حان الآن لحماية إرادة الشعب التركي حتى اللحظة الأخيرة.

ودعا الرئيس التركي جميع أنصاره للبقاء عند صناديق الاقتراع حتى النتائج نهائية، مضيفا: "أدعو جميع إخواني إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج".

ومنذ قليل، قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.