بالرغم من تقدم أردوغان.. نسب كليتشدار ترتفع بعد فرز 91% من الأصوات

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.93% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو حصل على 47.07%، وذلك بعد فرز 87.55% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة أنكا التركية التابعة للمعارضة، أن المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو حصل على 50.13% حتى الآن، بينما حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.87%، وذلك بعد فرز 79% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية.

ومنذ قليل، قالت وكالة الأناضول إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.