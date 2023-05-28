رسالة عاجلة من الرئيس الإيراني إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات التركية

هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن رئيسي يبارك لـ أردوغان إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به.

وأضاف الرئيس الإيراني: "علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفا: "قلنا دائماً إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبداً".

وأشار إلى أن كليجدرا أوغلو منح أحزاباً مقاعد برلمانية بالإيجار، متابعا: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيُودع كمال كليتشدار أوغلو وسيُحمله مسئولية الأداء السيئ في الانتخابات".