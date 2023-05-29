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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

اوائل الشهادة الإعدادية
اوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى أسوان اليوم الإثنين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، وجميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة. 

 

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات كالتالى:  مصطفى أحمد ابراهيم محمد الأول بمدرسة أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو ، والذى حصل على مجموع درجات ٢٧٩.٥ درجة ، ومريم محمد ربيع متولى، الأول مكرر، والتى حصلت على مجموع ٢٧٩.٥ درجة ، والتابعة لمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو. 

محافظ أسوان يتابع الجهود والأنشطة المبذولة بالوحدات المحلية

الشهادة الإعدادية 

اوائل الشهادة الإعدادية بأسوان 

ولجين محمد محمود، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وكذلك أيضاً نور عمر أحمد مصطفى، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، إدارة إدفو التعليمية.

 

كما تضمنت قائمة الأسماء كريم أشرف فكرى، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة إدفو التعليمية، ومنة الله جابر، الأول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وملك حسين محمد سليم ، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ام المؤمنين الاعداديه بنات، التابعة لإدارة إدفو، وعمرو أحمد مصطفى، الأول مكرر ، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر، التابع لإدارة أسوان التعليمية ، وشهد عاطف محمد، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة كوم أمبو التعليمية.

 

أوائل

 

والجدير بالذكر أنه إعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت  100% للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

 

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبدالكريم لطفى على اللواء أشرف عطية، تحليلا شاملا للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبون إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

 

ومن جانبه أوضح عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و334 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و728 طالبا وطالبة، فيما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 آلاف و606 طلاب وطالبة. 

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