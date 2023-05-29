أحمد حلمي لإنرجي: فيلم عسل أسود من أصعب أفلامي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور ومنة عامر في برنامج عيشها بإنرجي، مساء اليوم، بعد اختياره نجما لشهر مايو.

وقال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لإنرجي، إنه يدير أعماله بنفسه، وحساباته على السوشيال ميديا يعبر من خلالها عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر.

وكشف أحمد حلمي سبب إقلاله من الحوارات الصحفية والظهور الإعلامي قائلا:" مفيش سبب إني أطلع انترفيوهات كثيرة.. طول ما مفيش حاجة جديدة هنقرف الناس ليه".

وأشار أحمد حلمي إلى أنه تعود على استشارة نفسه في أعماله القادمة والأفكار المطروحة عليه، موضحا أن تريند ورقصة أغنية "الحركة دي"، كانت فكرته قائلا:" كنا جايبين فريق رقصات وأنا المفروض أقلدهم واخترت أسهل حركة وجه في دماغي أقول للناس يعملوها".

وعن رأيه في شركات إدارة أعمال الفنانين التي أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا، قال أحمد حلمي إن المواهب الجديدة تحتاج لهذا النوع من التنسيق والتسويق، لكن الفنان الذي يتواجد منذ فترة طويلة وله تاريخ فني أصبح مدركا لمصلحته الفنية.

موضحا:" الفنان في بداية طريقة محتاج حد يسوقه والموهبة لوحدها مش كفاية".

وأجاب أحمد حلمي على سؤال مهم حول إمكانية تقديمه لفيلم رعب أو نوعية مختلفة عن الأفلام الكوميدية خلال حواره مع إنرجي.



وقال أحمد حلمي:" آه طبعا جدا.. ممكن أعمل أي دور .. أنا بدور دايما على إني أقدم حاجة تأثر في المشاهد وتخرج منها تفكر إن الدنيا وجهات نظر.. ولما بلاقي فيلم مبيقدمش حاجة زي دي بستخسر أعمله.. المواضيع الإنسانية كتير ومهمة أوي".

وأشار أحمد حلمي إلى أنه يحب سينما "البلاك كوميدي"، موضحا:" عشان اأنا برسم والرسم والتأمل وتجريد الأشياء نظرة فنية فا جايز ده اللي حببني في الحتة دي".

واستطرد أحمد حلمي قائلا:" ممكن شخص طبعه دايما صامت وساكت ويكون بيضحك جامد جدا.. زي نجيب الريحاني أو دريد لحام.. بيقدموا قمة الكوميديا لكن لما تقابلهم مبتلاقوش شبه اللي بيقدمه".

وعن قدرته على الحفاظ على التواصل مع مختلف الشرائح والفئات العمرية من الجمهور، قال أحمد حلمي:" أنا بلعب على الكلاسيكيات في الكوميديا .. البني آدم.. مش النكت والطرائف اللي طالعة مع اختلاف الأوقات.. اللي بيضحك من 10 سنين بقى النهارده قديم.. وبعتمد على الإيفيه اللفظي اكتر من الموقف الإنساني".

أحمد حلمي

ووصف أحمد حلمي فيلم عسل أسود بأنه من الأعمال المميزة التي قدمها، موضحا السبب:"كان دور بعيد كل البعد عني..مش عشان الشكل والإنجليزي.. كل ده تقدر تعمله.. لكن كان دور صعب لإنه كان لازم تفكر بالأمريكاني وكان لازم تبقى عايش هناك السنين اللي عاشها البطل.. وأي دور معشتوش أو مفيش في ذكرياتك منه بيبقى مهم".

وعن رأيه في المنصات الإلكترونية، قال أحمد حلمي لإنرجي:" المنصات فيها ميزة حلوة بالنسبة للفنان إنها مدفوعة الأجر.. كإن اللي بيشترك فيها دافع فلوس فا جايلك وده فيه قيمة حلوة.. واللي بيتقدم على المنصة مفيهوش حسابات البوكس أوفيس وفيه حسابات تانية إنه ازاي يعجب الناس.. اللي قاعد بيتفرج في البيت نظرته غير السينما".

وكشف أحمد حلمي عن قائمة الأعمال التي يشاهدها في الفترة الحالية التي تضم أعمال من جنسيات وخلفيات ثقافية مختلفة وبعض الأعمال التركية، أبرزها مسلسلات:" Succession وafter life و Shrinking.

وكشف أحمد حلمي عن حبه للموسيقى موضحا:" في المزيكا أنا رأي واضح وبعشق المزيكا والغناء وبحب أسمع أصوات وبسمع أم كلثوم من إعدادي.. ولو رجعت بالزمن هقولك كان نفسي ألعب أي آلة خصوصا العود".

وأشار أحمد حلمي إلى أنه ضم مغنية معه في مسرحيته الجديدة "ميمو"، مفجرا مفاجأة عنها قائلا:" معانا في المسرحية بنت اسمها تغريد صوتها خرافي وعرفتها من تيك توك..الأسرة كلها بيغنوا وصوتها حلو بشكل رهيب وبعتنالها وعملت أغنية الفينال بتاعت المسرحية".

وكشف أحمد حلمي عن علاقته بالرسم القوية، وأحدث أعماله قائلا:" رسمت حلم حلمته بشكل خاتم معين كنت لابسه وهبعته لحد يعمله.. فيه لمحة فرعوني ومليان زي أحجار وكان في ضهره كان زي فضة مدببة".

وأعلن عن رغبته في تقديم معرض فني لرسوماته بفكرة معينة موضحا:" عاوز أرسم 100 لوحة من سم في سم حتى 100 متر في 100 متر.. ويبقى معرض فيه كل المقاسات وممكن ياخد سنة تنفيذ.. الفكرة إنهم بيعملوا لوحة واحدة لو اتجمعوا مع بعض.. وأدخل بيها مزاد فيه تبرعات وحاجة خيرية.. وممكن يبقى ليها علاقة بنهاية العالم".