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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مينسك بشأن حظر بولندا عبور الشاحنات البيلاروسية والروسية

بيلاروسيا وبولندا
بيلاروسيا وبولندا

أعلنت لجنة الجمارك الحكومية في جمهورية بيلاروسيا، اليوم الأثنين، أن مينسك ستواصل تطوير الأنشطة الاقتصادية الخارجية على الرغم من الحظر الذي تفرضه بولندا على حركة الشاحنات البيلاروسية والروسية التي تنقل البضائع عبر الحدود البيلاروسية البولندية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال الجمارك البيلاروسية في بيان لها، إنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات لتطوير النشاط الاقتصادي الأجنبي، والتنفيذ الفعال للرقابة الجمركية.

واعتبارًا من 1 يونيو القادم، ستغلق وزارة الداخلية والإدارة البولندية حركة الشاحنات التي تحمل بضائع مسجلة في روسيا وبيلاروسيا عبر الحدود البولندية البيلاروسية، كما سيتم فرض حظرًا على حركة المقطورات وشبه المقطورات عبر الحدود.

وقالت الوزارة البولندية، إنه "يحظر على الكيانات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إعادة ربط المقطورات البيلاروسية والروسية، وستظل إعادة تحميل البضائع ذات صلة في الوقت الحالي، ولكن هذا الأمر أكثر تكلفة من حيث الوقت والمعايير المالية وسيزيد من تفاقم حالة أوضحت لجنة الجمارك شؤون الأعمال الأوروبية، كما تعتقد الوزارة أن هذا سيؤدي إلى تفاقم حالة الأعمال الأوروبية.

وذكرت الجمارك البيلاروسية أن الجرارات المسجلة في بيلاروسيا وروسيا ممنوعة من دخول دول الاتحاد الأوروبي منذ أبريل 2022، لافته إلى أنها اتخذت إجراءً انتقاميًا لحظر دخول الجرارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي إلى أراضي البلاد، لكن هذه الإجراءات سمحت بالمحافظة على تنمية النشاط الاقتصادي الأجنبي من خلال تنفيذ إعادة الاقتران وإعادة التحميل.

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