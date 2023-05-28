رئيس بيلاروسيا: نحارب الغرب مع روسيا من أجل عالم متعدد الأقطاب

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن روسيا وبيلاروسيا يقاتلان الدول الغربية من أجل عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يصب في مصلحة كل من الهند والصين ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لوكاشينكوفي تصريحات تليفزيونية: "اليوم نحن نكافح من أجل عالم متعدد الأقطاب، وهذا في مصلحة الجميع - الصين والهنود والعرب وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا هو أهم شيء بالنسبة لهم".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن إفريقيا لديها القدرة على أن تكون واحدة من قادة العالم متعدد الأقطاب الذي يتم تشكيله حاليًا، وأن روسيا مصممة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول القارة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف أنتونوف خلال أمسية أفريقية في السفارة الروسية بـ واشنطن: "إننا نعتبر حدث اليوم مساهمة مهمة في الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في سانت بطرسبرج في يوليو القادم وستحدد تطور العلاقات بين بلدينا في السنوات القادمة"، مؤكدا على أن العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية لها قيمة جوهرية وليست موجهة ضد أحد.

وتابع أنتونوف: "نحن ملتزمون بشدة بتطوير شراكة استراتيجية مع أصدقائنا الأفارقة، والعمل معًا لتعزيز العلاقات العادلة والمتساوية، وتحسين آليات العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة".