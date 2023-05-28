الكرملين: روسيا تواجه حاليا حربا على كل الجبهات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بلاده تواجه في الوقت الراهن حربا على جميع الجبهات.



وأكد بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.. مضيفا "هناك حرب مستمرة تجري ضدنا، وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".



وشدد المتحدث باسم "الكرملين" على أن خصوم روسيا يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا.. وتابع قائلا "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

