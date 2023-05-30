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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يزيد عدد جماهير الأهلي لـ«السعة الكاملة» بنهائي أفريقيا.. وزير الرياضة يجيب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الجميع يساند النادي الأهلي في نهائي أفريقيا لانه يمثل مصر، مشيراً إلى أنه يتواصل مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء لزيادة سعة الجماهير بالاستاد للحضور.

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وأضاف "أشرف صبحي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة إم بي سي مصر، أن هناك دور كبير علي النادي الأهلي في توعية الجماهير، مؤكداً أن هناك زيادة في أعداد الجماهير التي ستحضر المباراة لنهائي أفريقيا وتم التواصل مع النادي الأهلي بشأن ذلك.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أشرف صبحي، إن هناك خطاب مرسل من نادي الزمالك إلى الوزارة بشأن عزل مرتضى منصور، ومسؤولية المجلس الحالي عن تسيير أوضاع النادي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعداد الجماهير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الأهلي قناة ام بى سى مصر

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