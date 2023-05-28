وزير الرياضة: يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة نادي الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يحق لمرتضي منصور الترشح مرة أخري لرئاسة نادي الزمالك، مشيراً إلى أن العقوبة التي تعرض لها رئيس الزمالك مقيدة للحرية وليس مخلة بالشرف، حتي تاريخه.

وأضاف "أشرف صبحي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن مرتضي منصور لا يوجد علي رأس مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وتابع أشرف صبحي، أن هناك خطاب مرسل من نادي الزمالك إلى الوزارة بشأن عزل مرتضى منصور، ومسؤولية المجلس الحالي على تسيير أوضاع النادي.