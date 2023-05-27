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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل المبالغ المالية المرصودة للاستعداد لأولمبياد 2024|فيديو

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن وجهة المصارع الهارب أحمد بغدودة، قائلاً "وجهة اللاعب المصارع أحمد بغدودة كانت لفرنسا.. واتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.. وتم تحويل اتحاد المصارع للتحقيق مع النيابة حتي يتم قفل هذا الباب".

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وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه بنهاية عام 2022 تم إخراج 900 بعثة رياضية من ضمن تلك البعثات الاحتراف الخارجي، مشيراً إلى أن الحكومة لن تبخل علي الرياضيين في أي شيء علي الإطلاق بل تدعمهم بكافة الجوانب.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن نفس الشخص الذي قام بإقناع المصارع أحمد بغدودة بالهروب والتجنس قام قبل ذلك بأخذ لاعب مصري من داخل معسكر بإيطاليا.

وكشف وزير الشباب والرياضة، تفاصيل المبالغ المالية التي تم رصدها لـ 28 اتحادًا استعدادًا لأولمبياد 2024، قائلًا: "تم رصد مليار و100 مليون جنيه للإعداد للأولمبياد من 2021 وحتي 2024".

إتحاد المصارعة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المصارع احمد بغدودة أولمبياد 2024 برنامج الحكاية

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