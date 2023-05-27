وزير الشباب يكشف مفاجأة من العيار الثقيل في قضية هروب المصارع أحمد بغدودة|فيديو

علّق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هروب اللاعب أحمد بغدودة للخارج، قائلاً "إن هناك شخصاً معيناً في فرنسا بالتحديد هو الذي أقنعه بالهروب والتجنس وذلك الأمر لم يكن للمرة الأولى ولكن هذا المشهد تكرّر من قبل".

وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن تم التواصل مع الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص، مشيراً إلى أنه لا يستطيع منع ظاهرة التجنيس لكنه تمكن من محاصرتها.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه تمت معرفة الجهة التي ذهب إليها هذا اللاعب في نفس الوقت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.