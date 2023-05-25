وزير الشباب والرياضة السابق: كولر ممتاز وأفضل من كيروش بشكل كبير

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق؛ إن الحوار الوطني ينجح عندما يشعر المواطن المصري بأن جلسات الحوار الوطني عادت عليه بشكل مباشر في حياته اليومية سواء في الأسعار أو المواصلات أو تعليم أولاده أو في الصحة وغيرها من المجالات الحياتية التي تمثل المواطنين بشكل مباشر.

أضاف خالد عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة المحور؛ أن المنتخب المصري لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين، بالإضافة أن مدرب المنتخب المصري على مستوى عالي من الفنيات الكروية؛ مشيرا إلى أن القرعة في كأس العالم بالنسبة لمصر ستكون سهلة وسنحقق أرقاما جيدة في أفريقيا.

وتابع أن توقعاته للنادي الأهلي بنسبة كبيرة سيحقق الفوز؛ مشيرا إلى أن المدرب كولر ممتاز وأفضل من كيروش بشكل كبير.