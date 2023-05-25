واشنطن ومايكروسوفت تعلنان: "تعرضنا لهجوم سيبراني مدعوم من الصين"

كشفت واشنطن وميكروسوفت عن هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من بكين استهدف بنى تحتيه حيويه في الولايات المتحدة الأمريكيه.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر بيانا لمجموعه العيون الخمسه الاستخباريه؛ أنه تم رصد مجموعة من الأنشطة المرتبطة بجهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية الصين وتعرف أيضا باسم شركة مايكروسوفت أوضحت أن مجموعة الهكرز التابعة لفولت تايفون ركزت على جمع المعلومات الاستخباراتيه والتجسس واحكام السيطرة على انظمة المواقع الحيويه لأطول فترة ممكنه بدلا من التسبب في التعطيل الفوري.

وتابع التقرير أن بيان مايكروسوفت بالهجوم استهدف قطاعات الصناعة والنقل والبناء و البحريه والتعليم والخدمات الحكومية وقد يكون التخفيف من حدة هذا الهجوم تحديات.

وأكد التقرير أن في المقابل بكين تنفي مرارا الاتهامات الموجهه لها بشأن هجمات سيبرانيه او تنفيذ عمليات تجسس تستهدف كيانات أمريكية.