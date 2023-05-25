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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب شكوك حول قيامه بمهام جاسوسية..النرويج تحذر من الاقتراب من حوت "لطيف"

الحوت الجاسوس
الحوت الجاسوس

أطلقت السلطات النرويجية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن التعامل مع حوت من نوع بيلوغا اللطيف بسبب شكوك حول عمله جاسوسا لروسيا.

وعرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا أكد أن الحوت الجاسوس شوهد لأول مرة عام 2019 على ساحل بحر بارنتس  وهو معروف باتباع قوارب الصيد .

وتابع التقرير أن الحوت ظهر بالصور وهو يرتدي حزاما ويبدو أنه يحتوي على حوامل لكاميرا محمولة ؛ بالإضافة إلى أن العديد من النظريات انتشرت عن هذا الحوت حيث يعتقد أنه هرب من قاعدة بحرية روسية وتم تدريبه على التجسس .

وأكد التقرير أن مديرية مصايد الأسماك النرويجية صرحت بأن الحوت لن يتم اصطياده والتنبيه على القوارب بالابتعاد عنه بعد قربه من القوارب المحلية  خلال الفترة الأخيرة .

النرويجية التجسس بحرية تحذر سلطات

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