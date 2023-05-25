بسبب شكوك حول قيامه بمهام جاسوسية..النرويج تحذر من الاقتراب من حوت "لطيف"

أطلقت السلطات النرويجية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن التعامل مع حوت من نوع بيلوغا اللطيف بسبب شكوك حول عمله جاسوسا لروسيا.

وعرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا أكد أن الحوت الجاسوس شوهد لأول مرة عام 2019 على ساحل بحر بارنتس وهو معروف باتباع قوارب الصيد .

وتابع التقرير أن الحوت ظهر بالصور وهو يرتدي حزاما ويبدو أنه يحتوي على حوامل لكاميرا محمولة ؛ بالإضافة إلى أن العديد من النظريات انتشرت عن هذا الحوت حيث يعتقد أنه هرب من قاعدة بحرية روسية وتم تدريبه على التجسس .

وأكد التقرير أن مديرية مصايد الأسماك النرويجية صرحت بأن الحوت لن يتم اصطياده والتنبيه على القوارب بالابتعاد عنه بعد قربه من القوارب المحلية خلال الفترة الأخيرة .