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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح للحفاظ على البشرة في الصيف.. خبيرة تجميل توضحها

حماية البشرة
حماية البشرة

قالت أمنية طاهر خبيرة التجميل؛ إن المشكلة الأساسية للبشرة في اوقات ارتفاع درجات الحرارة أو سطوع الشمس ليست الاسمرار كما يظن البعض، لأن الاسمرار يعتبر أقل الاضرار التي يمكن ان تصاب بها البشرة  من الشمس، لكن  هناك مشاكل أخرى أصعب بكثير؛ موضحة انه اذا وضعنا قماشا رطبا في الشمس في أول يوم تتعرض  للجفاف ثم الثاني يحدث لها بعض التكسير او "الكرمشه" ثم بعد ذلك ستصبح قطعة القماش  مثل المصفى وستكون مليئة بالثقوب.

أضافت امنية طاهر خلال لقائها ببرنامج السفير عزيزة المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن  المقصود بالجفاف هو ظهور العلامات التعبيرية وخطوط الوجه والشيخوخة مبكرا ما يؤدي لتحفيز مادة الميلامين  في البشرة والتي تؤدي إلى عمل تصبغات في البشرة ثم بعد ذلك تؤدي إلى تلف البشرة.

وأوصت ان الصن بلوك هو أهم عامل حماية للبشرة ويساعد على الوقاية من كل الأضرار التي تصيب البشرة ووقايتها من اشعة الشمس وخاصة أشعة ". Uva- uvb" والتي تؤدي لأكسدة البشرة؛  منوهة الى ان افضل درجات اختيار الصن بلوك بين 30 لـ 50 درجة من  درجات الواقي الشمسي أو الصن بلوك.

إرتفاع درجات الحرارة أ البشرة تجميل الجفاف الصن بلوك

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