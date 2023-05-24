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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصوبة رجال العالم في خطر.. فيديو

ضعف الإخصاب
ضعف الإخصاب

حذر تقرير الرجال على مستوى العالم من ان خصوبتهم في خطر بل وتراجعت إلى النصف خلال اخر 50 عام وقد يكون الموضوع بالفعل غريبا خاصة مع إرتفاع عدد السكان.

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن التحذيرات تصل لحد أن الاخصاب الصناعي قد يكون صعبا وهذه المخاوف اثارها تقرير طبي اعده باحثون واعتمدوا على مراجعة 27 الف دراسة و اكدوا ان جودة السائل المنوي لدى الرجل انخفضت بوتيرج متسارعة عالميا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

وأوضح التقرير أن قياس نشاط السائل المنوي لدى الرجل يجري على ما يعرف بتكسير الحمض النووي؛ والتحليل يقيس مادة الحمض النووي في السائل المنوي كما يرصد الاجزاء الجينيه المتضررة والسبب هو أنه كلما كان الحمض النووي اكثر تعرضا للتفتيت والانقسام نقصت جودة الحيوانات المنويه وتراجعت قدرتها على الاخصاب ما يؤدي إلى فشل الحمل فلا يكمل الجنين المدة العاديه في الرحم.

وتابع التقرير أنه حسب المعايير الطبية فان في هذه الحالة إن كان تكسير المادة الوراثيه في السائل المنوي اقل من 25% فإنه يظل في حالة ممتازة وفي حال تخطى عتبة 50% فإن الاخصاب الاصطناعي تصبح فرصته ضعيفة وتشير التقارير الى عدد من الاسباب التي تؤثر سلبا على الحيوانات المنويه لدى الرجل هي التلوث والتدخين والعمر وبعض الأمراض.

الإخصاب السكان السائل المنوى المادة الوراثية جودة الحيوانات المنوية

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