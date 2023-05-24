بسبب موبايل.. فتاة تحرق مسكن الطالبات وتودي بحياة 19 من زميلاتها بغويانا

أقدمت طالبة على حرق سكن مدرسيًا وسط دولة غويانا بأمريكا الجنوبية، وقامت برش مبيد حشري على ستارة في دورة مياه، وأضرمت النيران فيها.

وعرضت فضائية "العربية" الإخبارية تقريرا مصورا يرصد تفاصيل تسبب الطالبة في مقتل 19 من زميلاتها بسبب مصادرة هاتفها.

وأوضح التقرير أن الحريق أودى بحياة 19 شخصًا بينهم قاصرون، وإصابة 20 آخرين منهم 7 في حالة حرجة، وتسببت به طالبة بعد مصادرة هاتفها الخلوي، حيث اعترفت بما فعلته بعد نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وأكد التقرير أن الشرطة قالت إن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الحريق، منها كون غالبية السكن مبنيا من الخشب، بينما لم تستطع الطالبات الهروب خارجه؛ لأن النوافذ كانت موصدة بقضبان حديدية ولم يتمكن أحد من العثور على مفتاح الباب الرئيسي.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لتوجيه الاتهامات للطالبة، فيما أعلنت حدادا وطنيًا على أرواح الضحايا لـ 3 أيام.