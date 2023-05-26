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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يستعرض محاور الإستراتيجية الوطنية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية، على تماشي واتٖساق الإستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة مع سياسة الإتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030.

 

جاء ذلك خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، والمُنعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

 

وقال الدكتور أشرف صبحي: "أنه بعد الإطلاع علي سياسة الإتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030، والتي تم استعراض الخطوط العريضة خلال اجتماع الخبراء للجان الفنية المتخصصة، والتي تُعد بمثابة بمثابة إطار يمكن الاستعانة بها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للرياضة، اتضح أن الإستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، والتي تم إعدادها بعناية خلال الفترة الماضية؛ فهي متماشية مع سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية ".

 

وتحدث الوزير عن مجموعة من اللمحات السريعة حول الإستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، حيث يأتي الإطار الإستراتيجي لها متضمنًا الرؤية والمهمة والقيم والأبعاد الثلاثة للإستراتيجية ومحاور العمل، وتضم كافة المشروعات والبرامج والمبادرات التنفيذية خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

 

واستكمل الوزير : "الرؤية هي الرياضة ممارسًا ومنافسًا .. أسلوب حياة لجميع المصريين، والمهمة هي تهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين على ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل على تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

 

وحول قيم الإستراتيجية، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أنها تتمثل في الشفافية والنزاهة - الاستباقية والمبادرة - التميز والريادة - والإيجابية، وأما الأبعاد الثلاثة للإستراتيجية فهي ؛ تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية في جميع الألعاب، وتحسين حوكمة قطاع الرياضة ومساهمة في دعم الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

 

وأردف وزير الشباب والرياضة، إلي أن الإستراتيجية الوطنية للرياضة؛ تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

 

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كلا من الدكتورة مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، شيدو مبيمبا - مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا ، حسن غزالى - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

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