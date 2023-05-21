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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصارعة: أحمد بغدوده سافر إلى فرنسا في نفس يوم اختفائه

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمود السيد، سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة، عن تفاصيل اختفاء أحمد بغدوده المصارع المصري، موضحًا أنه تم التأكد من سفر اللاعب في نفس اليوم إلى فرنسا، مشددًا على أنه تم بدأ اتخاذ الإجراءات والتواصل مع الوزارة والاتحاد الدولي بشأن هذه الواقعة.

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وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السفارة المصرية أبلغوه أن هذا الشاب سافر إلى باريس، مشددًا على أن هذا اللاعب صاحب مستوى جيد في المصارعة، وفرنسا تحاول استقطاب اللاعبين ولديها منتخب من كافة دول العالم، مؤكدًا أن بغدوده لاعب واعد ومميز وكان رقم 2 في منتخب مصر للمصارعة.

وأشار إلى أنه يمكن اللاعب في أي منتخب أخر من خلال جنسيته الرياضية، إلا أن هناك قواعد تمنع أن يشارك في أي بطولة إلا بعد سنتين أو 3 سنوات، مضيفًا: "اللاعب الهارب لا يمكن له المشارك في أي بطولة إلا بعد سنتين.. حدثت وقائع مشابهة لهذا الموقف وهروب اللاعب، حيث إنها حدثت في العام الماضي".

ونوة بأنه تم فتح تحقيقات في الموضوع للكشف عن أسباب هرب اللاعبين، مؤكدًا أن هذا المصارع الهارب حصل على الدعم خلال السنوات الماضية، وهو الخاسر من هذا الموقف والتخلي عن منتخب مصر.

أحمد فؤاد بغدودة إتحاد المصارعة الإتحاد المصرى للمصارعة الإعلامي خيرى رمضان المصارع المصري برنامج حديث القاهرة

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