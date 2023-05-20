بيان مهم لاتحاد المصارعة بشأن خروج أحمد فؤاد بغدودة من معسكره بالبطولة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن خروج اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني وزن 63كجم.



وجاء البيان كالتالي :-

يدرس لإتحاد المصري للمصارعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر ، كما أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الإتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك .



ويؤكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

