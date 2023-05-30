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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز أكلات خارجية ضمن الامتحانات العملية لطلاب الاقتصاد المنزلي جامعة العريش

طلاب الاقتصاد المنزلي
طلاب الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش

 

يؤدي  طلاب الفرقة الثالثة (قسم التغذية وعلوم الأطعمة) بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، الامتحانات العملية والتدريب الميداني للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣م.، وذلك بتنفيذ أكلات لدول خارجية، تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة العريش وبرئاسة الدكتور مروان مصطفى حسن عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد معوض وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور أساتذة وأمين الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
 

وأعلن الدكتور خليل إبراهيم خليل مدرس  مادة التغذية بالكلية، أن الامتحانات العملية والتدريب الميداني بهدف اطلاع الطلاب وادماجهم بسوق العمل الداخلي والخارجي.. وذلك باكتساب خبرات ومهارات متنوعة عن طبيعة الأكلات التي تتميز بها مدن المحافظات في مصر وكذلك مدن الدول الخارجية.  

 

٤ دول آسيوية:

 

حيث تضمن امتحان التدريب الميداني تنفيذ وعرض الأكلات الشعبية لأربع دول آسيوية هي: فلسطين والهند وكوريا واليابان بأيدي الطلاب أنفسهم ،داخل معامل الكلية، وتحت قيادة مدرسي المادة: الدكتور خليل إبراهيم خليل، والدكتورة إيمان الحجار.

كما تم تنفيذ وعرض الأكلة الشعبية لعشر مدن من مدن الجمهورية بأيدي الطلاب أيضا ، داخل معامل الكلية.

 

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العريش امتحانات طلاب اكلات عملية

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