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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. علاقة الهاتف والنوم بالرغبة في تناول الحلويات

لن تصدق .. علاقة
لن تصدق .. علاقة الهاتف والنوم بالرغبة في تناول الحلويات

الكثير من الناس يخطئون في عدم تناول إحدى الوجبات الرئيسية وبالأخص وجبة الفطور، ما يؤدي لانخفاض حاد في نسبة السكر في الدم وبالتالي يحتاج الجسم لتناول الحلويات والسكريات لتعويض هذا النقص، وينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة عدم تفويت أي من الوجبات الثلاث الرئيسية وإدخال كافة العناصر الغذائية فيها لضمان عدم انخفاض السكر والشعور بالجوع بعد فترة قليلة، ووفقا لموقع Momjunction مرصد اهم الأسباب التي تجعل الانسان يشعر بالرغبة في تناول الحلويات والسكريات.

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لماذا تزداد الرغبة في تناول السكريات ؟


١- الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يميلون إلى اشتهاء بعض الأطعمة،مثل الحلويات ،النشويات، الأطعمة المملحة

٢- قلة شرب الماء تجعلك تشعر بالجوع والارتباك والغضب وقد يزيد أيضًا من الرغبة في تناول الحلويات، لذلك يفضل شرب من 2-3 لتر من الماء يوميًا

٣- الشعور باللتعب والارهاق الشديدين يعززا الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كون الاجهاد يتسبب بزيادة عمل الغدة الدرقية نتيجة انخفاض يدفع الجسم لطلب المزيد من السكريات من خلال تناول المزيد من الحلويات.

٤- الافراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على الأرز والبطاطس والخبز الأبيض يمكن أن تزيد من الرغبة في تناول الحلويات في الليل، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، كما أنها تخفض مستوى الجلوكوز بسرعة مما يؤدي إلى انهيار الطاقة وتجعلك تشتهي السكر أكثر من المعتاد.

٥- إتباع نظام غذائي خاطئ  للرجيم تكون شبه خالية من السكريات والنشويات والدهون التي تعطي الطاقة والنشاط للجسم، ما يجعل الجسم مقاوما للانسولين ويستمر في ارسال الاشارات للدماغ لضرورة تناول الحلويات على الرغم من وجود كميات كبيرة من السكر في الدم.

٦- الاكتئاب والتوتر نتيجة الضغوطات النفسية، أيضاً
نقص الفيتامينات والمعادن والمغذيات في الجسم،فهذا يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

٧-  - تزداد الشهية لتناول السكريات بالتعرض المستمر للضوء الأزرق الساطع الذي ينبعث من الهواتف الذكية ويزيد من الرغبة بتناول السكريات لساعات طويلة.

٨- وتشعر المرأة بحاجة إلى السكريات ،الكربوهيدرات   في اوقات الدورة الشهرية إذ إن تقلب مستوى الهرمونات يزيد من حاجتها للطاقة، ومن المعروف علمياً أن أسرع طريقة للحصول على الطاقة تكون من خلال السكريات.

٩-  الاقتراب من سن اليأس، خصوصاً هرمون "البروجسترون"، يحفز شعور المرأة بالرغبة في تناول السكريات، ويشيع ذلك بشكل خاص قبل بلوغ سن اليأس بعامين حتى خمسة أعوام.

١٠ - كما يمكن أن يكون استهلاك السكريات من العلامات الأولى للحمل، حينما تبدأ أنسجة الجنين بالنمو داخل الرحم، وهو ما يحتاج إلى طاقة كبيرة.

البروجسترون البطاطس الإفراط فى تناول الأشخاص الحلويات والسكريات السكريات والنشويات السكر في الدم النشويات والدهون الوجبات الثلاث الرئيسية الوجبات الرئيسية كافة العناصر الغذائية قسط كاف من النوم قسط كاف قلة شرب الماء ​​​​​​​health

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