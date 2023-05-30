مصر تتعامل بسخاء معهم .. كاتب صحفي : ليس لدينا معسكرات لاجئين

قال صبري عبد الحفيظ الكاتب الصحفي، إن هناك بخلا شديدا من المجتمع الدولي تجاه مصر، وذلك في ذات الوقت الذي تتعامل به مصر بسخاء مع المهاجرين واللاجئين، وتوفر للاجئين مشاركة المصريين في فرص العمل، وتقدم لهم رعاية صحية مجانية.

مصر توفر للاجئين خدمات تعليمية وإجتماعية



وأضاف "عبدالحفيظ" اثناء لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر توفر للاجئين خدمات تعليمية، وإجتماعية، مؤكداً أن مصر لا يوجد بها معسكرات لجوء، مثل ما يحدث أغلب دول العالم، ومن بينهم الدول الأوربية التي تشدد دائماً على حقوق الإنسان.

تابع:" الدول الأوربية بها معسكرات لجوء، ولا يستطيع اللاجئ تخطي الأسلاك الشائكة، و إذا تخطاها يطلق عليه الرصاص، ومصر لا تتعامل بهذا المنطق، لأنها تتعامل دائماً مع القضايا الإنسانية بأخلاق".