قومي المرأة بأسوان ينظم 32 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى تنفيذاً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية ودعم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه على مدار يومين تم تنفيذ أنشطة المحاكاة البنكية تحت عنوان " تحويشة فى بنك " وذلك بقرية الكلح غرب بإدفو .

تنمية الأسرة المصرية

وأشارت هدى مصطفى إلى أن المحاكاة البنكية تضمنت إقامة أكشاك لتقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الميسرات فى مجالات الشمول المالى والرقمى والمشروعات الخضراء والذكية ، وعرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية ، وأيضاً مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ ، وبطاقات الرقم القومى ، وغيرها من الخدمات التى إستفادت منها حوالى 1700 سيدة وفتاه .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم مشاركة أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة فى فعاليات الدورة التدريبية والتى تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لإعداد مدربين وكوادر متخصصة لبرنامج المشورة الأسرية لدعم المرأة والأسرة المصرية .

جلسات دوار

وفى نفس السياق كشفت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة عن إستمرار تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية ، لافته بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1700 رجل وسيدة وفتاة بقرى ونجوع الكلح شرق وغرب والسباعية والبصيلية بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والإيمان والشراونة وهلال والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية وإستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة ، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز ، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة .