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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفى من على الرادار.. تطورات جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الذي أطلقته بيونج يانج اختفى من على شاشات الرادار قبل أن يصل إلى موقعه.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أوضح الجيش الكوري الجنوبي أن قواته تتحقق بشأن إمكانية انفجار صاروخ كوريا الشمالية أو تحطمه في الجو.

فيما قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية قد سقط بالفعل، مستشهداً بمعلومات من وزارة الدفاع.

ودعا خفر السواحل السفن لتكون في حالة تأهب وتلقي مزيد من المعلومات، وفقًا لتليفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت منذ قليل، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا تقول إنه "صاروخ فضائي"، وسط تحذيرات من جارتها الجنوبية واليابان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أعلن جيش كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت "مقذوفًا"، تدعي أنه قمر صناعي فضائي باتجاه الجنوب اليوم الأربعاء.

وتم سماع صافرات الإنذار في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بعد تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج "صاروخًا فضائيًا"، حيث أصدرت المدينة تحذيرًا تطلب من المواطنين استعدادهم للإخلاء المحتمل.

كما أصدرت اليابان تحذيرًا طارئًا لسكان جزيرة أوكيناوا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، قائلة إن صاروخًا أطلق من كوريا الشمالية.

وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين، وتم بثه عبر قنوات التلفزيون.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء أنها ستطلق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في يونيو، من أجل رصد النشاط العسكري "الخطير" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فور حدوثه آنيا.

وكشفت كوريا الشمالية عن توقيت إطلاقها المخطط عبر وسائل الإعلام الحكومية، بعد يوم واحد من إخطارها لليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو.

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