احترسي.. هذا ما يفعله الرجيم السريع فى جسمك

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة، لا يوجد رجيم صحي وآمن يخفض الوزن بمعدل كيلو واحد في اليوم. في الواقع، يجب أن يكون الهدف الوزني الصحي تخفيض الوزن بشكل تدريجي بمعدل 0.5-1 كيلو في الأسبوع.

وأوضح صبري فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على جميع المجموعات الغذائية الأساسية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

يجب تجنب الرجيمات المتطرفة التي تعد بخسارة الوزن بمعدلات عالية في فترة قصيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل فقد الدم، نقص العناصر الغذائية الأساسية، زيادة خطر الإصابة بالأمراض، وغيرها من المشاكل الصحية. لذا، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأساسية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومناسب للحفاظ على الصحة والوزن المثالي.

و ينصح بالتحدث مع الطبيب أو الخبير الغذائي للحصول على نصائح مخصصة وملائمة لحالتك الصحية والوزنية.