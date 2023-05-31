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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق هاتف  civi 3 الرائد مع مجموعة من الهدايا

Xiaomi Civi 3
Xiaomi Civi 3

أطلقت "شاومي" عملاق التكنولوجيا الصينية هاتفها الذكي الذي ينتمي لفئة الفلاج شيب الرائدة Civi 3 قبل يومي، والآن كشفت الشركة عن إصدار صندوق هدايا مخصص معه. 

وفقا لتقرير من موقع gizmochina الإصدار الجديد هو نتاج تعاون بين  شاومي  و INTO YOU ، وهي علامة تجارية صينية معروفة في مجال الأزياء.

يأتي صندوق الهدايا المخصص مع هاتف Xiaomi Civi 3 بشكل أساسي عند شرائك الهاتف الذكي الأنيق، وهو يحتوي على سوار تتبع الحالة الصحية للجسم و اللياقة البدنية شاومي باند Xiaomi Band 8 ، و INTO YOU Lip Clay EM05 ، و INTO YOU Loose Powder P1 ، و INTO YOU Eyeshadow Palette YB01.

موبايل  شاومي  Civi 3 هو المنتج الرئيسي في علبة الهدايا، ولن تستطيع أخذ هذه الهدايا إلا عند شرائك الهاتف الرائد الجديد، الذي يتميز بتصميم ثنائي اللون ومتوفر بأربعة ألوان: أرجواني وردي ، وذهبي، وأخضر نعناعي ، ورمادي جوز الهند.

Xiaomi Civi 3

مواصفات Xiaomi Civi 3

بالنسبة لورقة المواصفات ، فيتميز Civi3 بشاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل ، ومعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز. درجة السطوع القياسية 1200 شمعة لكل متر مربع، وذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة. تدعم الشاشة عمق الألوان 12 بت وتعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل Xiaomi Civi3 بواسطة معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 8200-Ultra ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وذاكرة فلاش UFS 3.1. يتميز الهاتف بإمكانيات تصوير رائعة مع تصميم لتحسين قدرات التصوير، مع سرعات محسنة لالتقاط الصورة ، ونمط التصوير الليلي ، وتقنية HDR لتباين ألوان الصورة، ونمط التصوير المستمر.

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية سيلفي فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة f / 1.77 علاوة على كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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هاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق.. تفاصيل

فيما يتعلق بإصدارات الهاتف المختلفة حسب سعة التخزين، يتوفر هاتف Xiaomi Civi3 بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + ذاكرة بسعة 256 جيجابايت بسعر 2499 يوان (352 دولارًا) ، أما إصدار نسخة ذاكرة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت من سعة التخزين بسعر 2699 يوان (381 دولارًا) ، وذاكرة تخزين عشوائية 16 جيجابايت + 1 تيرابايت بسعر 2999 يوان (423 دولارًا).

شاومي Xiaomi Xiaomi Civi 3 شاومي باند Xiaomi Band 8

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