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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق.. تفاصيل

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا هاتفها المميز Redmi Note 12T Pro ، والذي يضم مواصفات جبارة يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف الفئة المتوسطة من الشركات المنافسة من سامسونج ووان بلس، حيث من المتوقع أن يحدث الهاتف ضجة كبيرة في الأسواق. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro قد حصل على تحسينات وترقيات كبيرة عن سابقه Redmi Note 11T Pro الذي صدر العام الماضي، حيث حصل على معالج ذو أداء مميز وبطارية كبيرة و شاشة وكاميرا فائقتين.       

 

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD  قياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا  بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro ، بمعالج من نوع Dimensity 8200 Ultra من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5  سعة 8 و 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع نظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 .  

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro على بطارية بقوة 5080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأسود والأبيض والأزرق. 


ومن المقرر أن تعلن شركة شاومي عن أسعار هاتف Redmi Note 12T Pro خلال الأيام المقبلة مع إطلاقه في الأسواق العالمية. 

 

 

 

 

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