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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 21% على جوال شاومي Poco M4 Pro في السعودية

Xiaomi Poco M4 Pro
Xiaomi Poco M4 Pro

يتميز جوال  شاومي  بوكو إم 4 برو بمجموعة من الخصائص التي تجعله من أفضل الهواتف الموفرة في الميزانية، ليس فقط شكل وتصميم جذاب، بل هو أول هاتف من بوكو يكون بشاشة أموليد وكاميرا رئيسية 64 ميجابيكسل بالإضافة إلى بطارية تظل تعمل طوال اليوم بشحنة واحدة.

يتوفر جوال  شاومي  بوكو إم 4 برو Xiaomi Poco M4 Pro 5G في موقع أمازون السعودية بخصم 21% ويعرض بسعر 599 ريال سعودي فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز

Xiaomi Poco M4 Pro

مواصفات Xiaomi Poco M4 Pro 

يأتي مع شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، بكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث شاشة 90 هرتز، درجة سطوع شاشة 700 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.5% مع شاشة واقية للحماية من Corning Gorilla Glass 3

نجد تحت الغطاء، معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Helio G96 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى، بتردد أقصى 2.05 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن توسعتها من خلال بطاقة microSDXC.

Xiaomi Poco M4 Pro

يحزم جوال  شاومي  بوكو بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر أيون سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات وهو قادرة على الشحن من 0 إلى 100% خلال 58 دقيقة فقط. يعمل الجوال بنظام تشغيل أندرويد 11 المستند على واجهة مستخدم MIUI 13 الخاصة بالعلامة التجارية "بوكو".

أرخص من تكلفته.. خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

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يأتي الجهاز بأبعاد طول 159.9 ملم وعرض 73.9 ملم وسمك 8.1 ملم، مع وزن إجمالي 179 جم. يأتي بمجموعة من المستشعرات منها بصمات الأصابع بجانب زر التشغيل والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

نجد في اللوحة الخلفية للهاتف، تكوين كاميرات ثلاثي، مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي في المقدمة بجودة 16 ميجابيكسل.

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