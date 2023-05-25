أرخص من تكلفته.. خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.



خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

ولحسن الحظ، يتوفر أحدث هواتف ريدمي من شاومي، والذي ينطلق تحت اسم بوكو M4 برو، في كل من السعودية والإمارات، بخصم كبير على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية، يقدر ب 15%.

ويتوفر جوال شاومي بوكو M4 برو، بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G، باللون الأسود، في السعودية، مقابل سعر 679 ريال سعودي، بدلا من سعره الأساسي 799 ريال سعودي.

خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

مواصفات جوال شاومي بوكو M4 برو

يتميز جوال شاومي بوكو M4 برو، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.43 بوصة، بدقة 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو



ويتمتع جوال شاومي بوكو M4 برو، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، كما إلى جانب كاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

خصم مذهل على جوال شاومي بوكو M4 برو

ويحزم جوال شاومي بوكو M4 برو، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 100٪ في غضون 59 دقيقة.

وتشتمل المواصفات الأخرى بجوال شاومي بوكو M4 برو، مكبرات صوت استريو، إلى جانب منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وكذلك فتحة توسعة لكارت الذاكرة الخارجية microSD، كما يتوفر تقنية NFC وقارئ بصمات الأصابع مدمج في مفتاح التشغيل على الإطار الجانبي للجهاز.