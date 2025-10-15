عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن المرحلة الثانية بعد غزة هي التعامل مع الضفة الغربية لحل الأزمة هناك، مشيرًا إلى أن الوضع في الضفة الغربية شديد الخطورة ومشابه لما يحدث في غزة، وتتعرض لأمر خطير جدًا ومليء بالتحديات والأزمات.

الأوضاع في غزة

وأكد عمرو موسى، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن إقامة الدولة الفلسطينية مسألة ممكنة وليست أمرًا خياليًا، موضحًا أن تثبيت الأوضاع في غزة سيستغرق وقتًا طويلًا، ولابد من البدء في العمل على المرحلة الثانية بشأن إنهاء الخطر في الضفة الغربية أيضًا.

وأضاف موسى، أن نتنياهو ليس قادرًا على تحقيق السلام ولا يفهمه، مشيرًا إلى أن ترامب لديه الجرأة وقادر على التأثير على نتنياهو بطريقة تدهش كثيرين، وإحدى نتائج ذلك إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "في العالم 50% يعرفون أن نتنياهو غير قادر على تحقيق السلام، ولابد من وجود مفاوض سلام من إسرائيل يقبل إقامة الدولة الفلسطينية"، موضحًا أن السلام في ذهن إسرائيل والتيار المتطرف فيها هو أن يكون إخضاع الطرف الآخر، مؤكدًا أن السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر.