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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصور الأولى لموبايل شاومي بوكو F5 .. شاهد

Poco F5
Poco F5

 

تستعد بوكو Poco العلامة الفرعية لـ "شاومي" لإطلاق الهاتف الذكي Poco F5 متوسط المدى في الهند، وهو نفسه جهاز Redmi Note 12 Turbo مع تغيير في الاسم التجاري.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني قبل الإطلاق ، أكدت العلامة التجارية مؤخرًا أن الإصدار الأساسي سيكون مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت روم من سعة التخزين. والآن نشر رئيس شركة بوكو في الهند Poco India هيمانشو تاندون صورًا جديدة للجهاز المنتظر.

Redmi Note 12 Turbo

شارك هيمانشو صورتين للجهاز بلون الأسود الكربوني والأبيض الثلجي، قبل إطلاقه في 9 مايو ، كشف الخبير التقني أبهيشيك ياداف أن الجهاز سيظهر لأول مرة بسعر يقل عن 30.000 روبية هندية اي ما يعادل 11360 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عروض ستخفض السعر إلى 26000 روبية فقط. 

مواصفات Poco F5 (تسريبات)

تشير التقارير إلى أن الهاتف الذكي POCO F5 القادم سيكون نع شاشة عرض AMOLED كبيرة مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكاميرا أمامية في ثقب. 

من المتوقع أن يتم تشغيل جهاز بوكو من خلال معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 7+ Gen2 SoC القوية ، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Adreno لتقديم رسومات رائعة وتعدد مهام سلس، مع  ما يصل إلى 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية القابلة للزيادة عبر كارت ميموري خارجي.

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من المرجح أن يعمل POCO F5 على واجهة مستخدم MIUI 14 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13 ، والذي يجب أن يوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام. من المتوقع أن يحزم بوبكو الجديد بطارية سعتها  5160 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ، مما يضمن عمر بطارية طويل الأمد وتقليل وقت الشحن.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، من المفترض أن يأتي POCO F5 مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية ، بما في ذلك كاميرا أساسية عالية الدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالنسبة لكاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة أثناء التنقل.

شاومي بوكو بوكو F5 Poco Poco F5 Redmi Note 12 Redmi Note 12 Turbo

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