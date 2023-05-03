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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل من شاومي للفئة المتوسطة والشبابية في السوق المصرية

هاتف Xiaomi Redmi
هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro

يعد هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية في الفترة الأخيرة حيث حاز على إعجاب الكثير من مقيمي الهواتف، حيث يتميز الهاتف بوجود مواصفات قياسية مع سعر مناسب للغاية في ظل ارتفاع أسعار هواتف الفلاجشيب عالميا. 

 

ويتوفر هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro من شركة شاومي في السوق المصرية بسعر حوالي 11 الف و 275 جنيها وذلك لنسخة 256 / 8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro 

وجاء هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وجودة عرض +Full HD ، ودقة  2400 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية HDR10 مع طبقة حماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويقدم هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا من نوع ماكرو للتكبير، بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro على بطارية بقوة 5020 مللى أمبير وشحن سريع  33 واط  قادر على شحن البطارية بنسبة 60 % في 30 دقيقة، مع منفذ شحن USB Type-C 2.0،  وألوان الرمادي والأزرق والبرونزي.

 

ويعمل هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 732G من شركة كوالكوم الأمريكية ، وذاكرة وصول عشوائي رام 6 و 8  جيجابايت رام، وبذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت.

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