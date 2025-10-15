وزير الأشغال الفلسطيني: إعادة الإعمار تحتاج 70 مليار دولار

أعرب عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عن ترحيبه بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي تنظمه جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية تنظر إليه كمنصة استراتيجية لحشد الدعم الدولي وإعادة بناء القطاع المنكوب.



وأضاف في لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن خطة إعادة الإعمار الفلسطينية أُعدت بالتنسيق الكامل مع القاهرة، وجرى ترجمتها إلى 56 برنامجًا تنمويًا تشمل نحو 3500 مشروع تغطي مختلف القطاعات في غزة.



وتابع، أنّ التقييمات الدولية التي أجرتها مؤسسات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قدّرت التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، بعد أن كانت التقديرات الأولية في حدود 53 مليارًا، مشددًا على أن حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي يتطلب دعمًا دوليًا واسعًا وجهودًا منسقة.

وطالب وزير الأشغال الفلسطيني المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ودعم جهود إعادة الإعمار بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية دون اشتراطات سياسية.

ودعا إلى توفير ضمانات دولية تلزم إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة ومنع تكرار العدوان، مشيرًا إلى أن الحل السياسي القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الحقيقي لعدم تجدد الدمار والحروب في غزة.