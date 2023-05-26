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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر خيالي.. شاومي تطلق النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Ultra

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الأيقوني الجديد Xiaomi 13 Ultra، إلى بعض الأسواق العالمية من بينها أوروبا.

سعر ومواصفات النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيباع هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Ultra، باللون الأسود أو الأخضر وبسعة 12 رام + 512 جيجابايت، مقابل سعر حوالى 1499 يورو (أي ما يعادل 49 ألف و 740 جنيه مصرى).

 

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وبعد إطلاق الهاتف الرائد في أوائل الشهر الجاري في سوقها المحلي، أكدت شاومي على أنها ستطلق هاتف Xiaomi 13 Ultra، في أسواق جديدة خارج الصين إلى الأسواق الدولية، ولكنها لم توضح أي معلومات حول السعر أو تواريخ التوفر.

سعر ومواصفات النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

وعندما يصل إلى المتاجر الأوروبية، سيكون هاتف Xiaomi 13 Ultra أحد أفضل هواتف شاومي في أوروبا، فهو يحتوي على معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، وبجودة عرض Quad HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تدعم الشاشة تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 + ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وتتميز بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

سعر ومواصفات النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

ويتميز اللوحة الخلفية بهاتف Xiaomi 13 Ultra، بتصميم جلدي ممتاز، وتحتوى على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

ويعمل هاتف Xiaomi 13 Ultra، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات يتم شحنها من 0٪ إلى كامل في 40 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي.

Xiaomi 13 Ultra
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