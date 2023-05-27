شحن في 15 دقيقة فقط.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا

كشفت شركة شاومي Xiaomi النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة Redmi Note 12 في الصين في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وبعد فترة شقت النماذج الثلاثة طريقها إلى الأسواق العالمية كأحد أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

وتتضمن تشكيلة شاومي الجديدة ثلاثة هواتف هي: Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro Plus، وعلى مدار الأشهر الماضية نالت هذه السلسلة اهتمام العديد من المستهلكين، لتصبح بذلك هواتف شاومي الأكثر مبيعا خلال العام الجارى.

هواتف شاومي الأكثر مبيعا والأكثر تكلفة

تقدم أحدث إصدارات سلسلة Redmi Note مجموعة من الميزات شبة الرائدة، في هاتف متوسط الفئة ولكن بتكلفة أعلى، ومع ذلك لا تزال هذه الهواتف تنصنف على أنها متوسطة المدى وتتفوق في بعض الأقسام أكثر من غيرها في هذا القطاع.

Redmi Note 12 Pro

ولذلك فأن سلسلة ريدمي نوت 12 من شاومي، تم طرحها مقابل سعر مرتفع قليلا فوق العشر آلاف جنيه مقارنة بإصدارات العام الماضي، حيث يبلغ سعر هاتف Redmi Note 12 Pro في مصر حوالى 14 ألف جنيه مصري.

وفي السعودية يبلغ سعر هاتف Redmi Note 12 Pro، حوالى 1550 ريال سعودى، وفي الإمارات حوالى 1300 درهم إماراتي.

مواصفات Redmi Note 12 Pro



يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 Pro، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5.

وزودت شاومي هاتف Redmi Note 12 Pro، بأحدث معالجات شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحزم هاتف Redmi Note 12 Pro من شاومي، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 15 دقيقة فقط.

وجاء هاتف Redmi Note 12 Pro، مع كاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.