جودة شاشة خرافية وكاميرا 64 ميجابكسل.. شاومي تطلق أحدث موبايل Note

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن أحدث هواتفها من سلسلة Redmi Note في الصين مع هاتف Redmi Note 12T Pro. ويتبع هذا الهاتف لجهاز Redmi Note 11T Pro الذي تم إطلاقه العام الماضي ويعمل مع معالج Dimensity 8200 Ultra الجديد.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro بشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.51 بوصة بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي هاتف شاومي Note 12T Pro بسعة تصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجا بايت نوع UFS 3.1 .

ويضم بطارية بسعة 5080 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط. يعمل على تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم MIUI 14.

سعر هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro

أكدت شركة Xiaomi أنه سيتم تقديم Redmi Note 12T Pro بألوان الأسود والأبيض والأزرق. سيتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوافر في الأيام المقبلة.