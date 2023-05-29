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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث هواتف Tecno للطبقة المتوسطة.. بسعر رخيص هيبهرك

أحدث هواتف Tecno
أحدث هواتف Tecno للطبقة المتوسطة..بسعر رخيص هيبهرك

أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها وهي Tecno Camon 20 و Camon 20 Pro 5G و Camon 20 Premier.


أسعار هواتف Tecno الجديدة


سيتوفر هاتف Camon 20 Premier بألوان  الأسود و الأزرق في إصدار واحد مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت وتخزين 512 جيجابايت.  سيكون متاحًا من الأسبوع الثالث من شهر يونيو ، لكن السعر لم يتم تأكيده بعد.

يأتي هاتف Tecno Camon 20 بألوان  اللؤلؤ و الأزرق والأسود مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.  سيكون متاحًا من اليوم ، 29 مايو مقابل 181 دولارًا.

يتوفر هاتف Camon 20 Pro 5G في ألوان الأزرق و الأسود وهو الوحيد الذي يأتي في نسختين.  تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت سعر 242 دولارًا أمريكيًا ، بينما تضاعف سعة التخزين التي ترفع السعر إلى 266 دولارًا،  ستبدأ مبيعات هذا الجهاز في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

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مواصفات هواتف Tecno الجديدة

 

يحتوي هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل RGBW مع عدسة 23mm f / 1.8 و OIS.  ثم هناك كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 108 ميجابكسل 13 مم f / 2.2 مع ضبط تلقائي للصورة وقدرات الماكرو، كما يوجد كاميرا سيلفي ثابتة بدقة 32 ميجابكسل f / 2.4.

ويعمل هاتف Camon 20 Premier 5G بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 8050 الجديدة، ويأتي شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.  ويعمل  ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 45 وات.

بينما يتمتع كل من هواتف Camon 20 و Camon 20 Pro 5G بمواصفات متشابهة مع اختلافات ملحوظة في المعالج والكاميرا.  حيث يعمل هاتف Camon 20 بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية Helio G85 SoC ويتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل ووحدات QVGA.

لكن يحتوي هاتف Camon 20 Pro 5G على معالج Dimensity 8050، مع إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف. فيقدم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل (مع مثبت الصورة البصري OIS ) وكاميرات ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تشتمل بقية المواصفات المشتركة بين كلا الهاتفين الذكيين على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ، وواجهة مستخدم HiOS 13 ونظام التشغيل الأحدث Android 13 ، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 33 وات.

ويحتوي الهاتفين Camon 20 و Camon 20 Pro 5G أيضًا على شاشات   AMOLED بجودة عرض FHD + بقياس 6.67 بوصة ، لكن طراز Pro بها معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز.

TECNO Tecno Camon 20 تكنو Camon 20 Pro 5G Camon 20 Premier

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