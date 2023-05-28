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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

يستحق الفلوس..ميزة
يستحق الفلوس..ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

 تعد سلسلة هواتف شركة آبل الأمريكية الأحدث iPhone 14 مزودة بميزة Crash Detection  والتي تحاول على حمايتك أثناء التعرض لحادث ، ستتصل بخدمات الطوارئ وتخطر جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك في حالة اكتشافها لحادث سير شديد، حيث إنها ميزة يأمل المرء حقًا ألا تستخدمها أبدًا .

وتعتبر ميزة التعرف على حوادث السيارات واستدعاء الطواريء تلقائيا، وذلك اعتمادا على البرمجيات في الإصدار الجديد iOS 16 والتقنيات والمستشعرات المدمجة في هواتف iPhone 14 الجديدة التي تشمل أربعة هواتف وهم ايفون 14 وايفون 14 ماكس وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

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يتم اكتشاف الحوادث في هواتف iPhone عن طريق اكتشاف تحولات السرعة المفاجئة وذلك اعتمادا على مستشعر التسارع الجديد في هواتف iPhone 14 القادر على استشعار التسارع أو التباطؤ الشديد ، ورصد التغيرات الجذرية في اتجاه السيارة من خلال مستشعر جديد للحركة (جيروسكوب). واكتشاف تغيرات الضغط الناتجة عن نشر الوسائد الهوائية في السيارة في أثناء حوادث السيارات، وذلك بالاعتماد على مستشعر الضغط الجوي (البارومتر) ، واكتشاف الضوضاء الناتجة من التصادم باستخدام المايكروفون في هواتف ايفون 14.
 

جدير بالذكر أنه تتوفر لجميع هواتف iPhone وساعات Apple Watch 8 وابل ووتش الترا والجيل الثاني من ساعة Apple Watch SE. 
 

iPhone iPhone 14 Crash Detection iOS آيفون

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