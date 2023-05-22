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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلات الفلاجشيب.. البديلة لـ iPhone وبسعر أقل

أفضل موبايلات الفلاجشيب..البديلة
أفضل موبايلات الفلاجشيب..البديلة لـ iPhone وبسعر أقل

في هذه الأيام هناك نوعان من المستخدمين للهواتف الذكية أو يمكنك القول أن هناك نوعين من البشر بوجه عام: النوع الأول وهو من يبحث عن الأحداث في جميع الخيارات المتاحة ثم يتخذ قراره في النهاية بعد الفحص والمراجعة والاطلاع الطويل بين أنواع الهواتف المختلفة والنوع الآخر وهو من يذهب مباشرةً نحو الأغلى ثمناً باعتباره أنه سيكون الأفضل في كل شيء وهكذا هو يزيح من على عاتقه عناء البحث ومراجعة المواصفات وكل تلك الأمور، سواء كنت من الفريق الأول أم الثاني وتبحث عن أحدث هاتف رائد مناسب لاستخداماتك والذي يلبي طموحاتك في 2023 سنوضح لك أفضل الهواتف الرائدة التي يعد سعرها أرخص بعض الشيء من iPhone .

 

هاتف OnePlus 10 Pro

 

يعمل هاتف OnePlus 10 Pro، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع  Snapdragon 8 Gen 1، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

OnePlus 10 Pro

يأتي هاتف OnePlus  10 Pro، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، ومعدل  تحديث  يبلغ 120 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.

 

ويقدم هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ulttawide بدقة 50 ميجابكسل ، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب.بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف OnePlus 10 Pro، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.

يبلغ سعر هاتف OnePlus 10 Pro في مصر 25493 جنيها مصريا.

هاتف Motorola Edge 40 Pro


يتميز هاتف Motorola Edge 40 Pro بشاشة نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة مزودة بفتحة ثقب محاذاة للوسط وجودة عرض FHD + ، لها حواف منحنية والشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus ، ويتميز الهاتف بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز ودعم HDR10 + ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة.  يتميز Motorola Edge 40 Pro بتصميم نحيف يبلغ سمكه 8.6 مليمتر.  كما إنها مقاومة للماء والغبار IP68.  تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة.

Motorola Edge 40 Pro

تتميز كاميرا Motorola Edge 40 Pro بكاميرات خلفية ثلاثية.  يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بقياس 1 / 1.55 بوصة مقترنًا بدعم OIS وعدسة واسعة الزاوية مقاس 1 / 1.22 بوصة 50 ميجابكسل مع 117 درجة FoV ووحدة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

 الهاتف الذكي قادر على تسجيل ما يصل إلى 8K مقاطع فيديو من خلال الكاميرا الخلفية ومقاطع فيديو 4K بكاميرا السيلفي .

يعمل هاتف Motorola Edge 40 Pro بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت UFS 4.0.

 ويدعم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم 125 وات سلكي و 15 وات لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي 5 وات.  من ناحية السوفت وير، يعمل الهاتف الذكي بأحدث نظام تشغيل Android 13.


يبلغ سعر Motorola Edge 40 Pro في مصر 30100 جنيه مصري.

 

هاتف Xiaomi 12 Pro

 

جاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، قياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهي مزودة بطبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro

ويقدم هاتف Xiaomi 12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

يعمل هاتف Xiaomi 12 Pro بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على بطارية كبيرة بسعة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، تشحن عبر منفذ USB-C كما يتوفر شحن لاسلكي بقوة 50 وات.

يبلغ سعر Xiaomi 12 Pro حوالي 24500 جنيه مصري.

OnePlus OnePlus 10 Pro Motorola Motorola Edge 40 Pro Xiaomi Xiaomi 12 Pro

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