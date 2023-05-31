مانشستر يونايتد يجدّد عقد البرتغالي ديوجو دالوت |تفاصيل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه البرتغالي ديوجو دالوت حتى صيف 2028.

وكان دالوت يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل وسط اهتمام من برشلونة بضمه.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا، أعلن خلاله بأن دالوت وقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، يربطه بالفريق لمدة 5 مواسم قادمة.

دالوت: سعيد بتجديد العقد مع مانشستر

وعبر دالوت عن سعادته بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا بأنه تطور ونضج كثيرًا خلال فترة إقامته مع الفريق، مشددًا على تطلعه لمساعدة النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد دالوت رفقة مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.