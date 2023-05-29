الانتصار المئوي.. جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يطارد أنشيلوتي والسير أليكس فيرجسون

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إنتر ميلان الإيطالي يوم 10 يونيو القادم في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية.

وتغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره ريال مدريد الإسباني ذهابا وإيابا فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي والانتصار المئوي لجوارديولا

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يصبح ثالث مدرب يحقق 100 انتصار في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلف كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الذي بلغ 108 انتصارات وأليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق برصيد 103 انتصارات.

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حقق 100 انتصار وتعادل 34 مرة وخسر 26 فقط

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مع برشلونة فاز 30 مرة وتعادل 15 وخسر 5 وتوج باللقب مرتين

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مع بايرن ميونيخ فاز 23 مرة وتعادل 5 وخسر 8

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مع مانشستر سيتي فاز 47 مرة وتعادل 14 وخسر 13 ووصل النهائي مرتين

مانشستر سيتى ضد انتر ميلان

تقام مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي يوم السبت 10 يونيو 2022 على استاد ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول في تركيا وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل بين سبورت beIN SPORTS مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بشكل حصري على قنواتها ومن المتوقع أن تنقل قناة beIN Sports 2 HD Premium مباراة النهائي بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي.

واحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين.

وفي دور الستة عشر، واجه مانشستر سيتي نظيره لايبزيج وفاز عليه بثمانية أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي دور الثمانية، واجه مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونيخ وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي الدور قبل النهائي، واجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد وفاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

في حين احتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الثالثة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

وفي دور الستة عشر، واجه إنتر ميلان نظيره بورتو وفاز عليه بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

وفي دور الثمانية، واجه إنتر ميلان نظيره بنفيكا وفاز عليه بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي الدور قبل النهائي، واجه إنتر ميلان نظيره ميلان وفاز عليه بثلاثية نظيفة في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

