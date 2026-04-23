إعلام إيراني: التصدي لمسيرتين دخلتا الأجواء غربي طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، التصدي لمسيرتين دخلتا الأجواء غربي طهران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، للتعامل مع أهداف معادية.

وذكر الإعلام الإيراني، بأن العاصمة طهران، شهدت وقوع انفجارات لافتةً إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية.

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقب تقييم للوضع، أن "إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران، فالجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد دفاعياً وهجومياً، والأهداف محددة".